Il corvo: nel trailer Bill Skarsgård è un Eric Draven per le nuove generazioni

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer del remake de Il corvo, reinvenzione del fumetto di James O'Barr e del cult del 1994 di Alex Proyas con Bill Skarsgård nei panni del nuovo Eric Draven, ruolo che fu del compianto Brandon Lee.

Ispirato alla serie di fumetti di O'Barr, The Crow vede protagonista Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven, un musicista goth rock che viene brutalmente assassinato insieme alla sua fidanzata Shelly (FKA Twigs), per poi tornare dalla morte con l'aiuto di un misterioso corvo per vendicarsi. Il film è diretto da Rupert Sanders con una sceneggiatura scritta da Zach Baylin e Will Schneider.

Il nuovo film ha come protagonisti Skarsgård e FKA Twigs, rispettivamente nei panni di Eric e Shelly, ed è interpretato anche da Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.

Un Corvo per le nuove generazioni

Sanders ha suggerito che questa versione del look del Corvo è ispirata più alla sua vita che alla rappresentazione originale del personaggio nei fumetti e alla versione di Brandon Lee nel film del 1994. Il regista ha parlato di come siano state inserite anche alcune influenze moderne.

"Penso che la bellezza di Bill sia quella di essere anche un po' inquietante, e mentre si trasforma attraverso la sua perdita, diventa questa cosa che nemmeno lui può controllare", ha aggiunto Sanders. "È come quella famosa battuta: 'Chi combatte i mostri deve stare attento a non diventarlo'. Quel look ero io negli anni '90, quando vivevamo a Londra, [mescolato con alcune influenze moderne] come Post Malone e Lil Peep. Spero che le persone che oggi hanno 19 anni lo guardino e pensino: 'Quel ragazzo siamo noi'".

Il corvo uscirà il 7 giugno 2024 nelle sale americane.