Corsage: Vicky Krieps si trasforma in una ribelle imperatrice Sissi nel trailer

Vicky Krieps dà vita a un'inedita Imperatrice Sissi nel trailer di Corsage, che l'ha vista già premiata per l'interpretazione a Cannes 2022 nella sezione Un Certain Regard.

Vicky Krieps si trasforma nella leonessa austriaca del 19° secolo, l'imperatrice Elisabetta alias Sissi, nel trailer di Corsage, rivisitazione della figura della storia sovrana firmata dall'autrice e regista Marie Kreutzer. Il film d'epoca è ufficialmente il candidato austriaco all'Oscar per il miglior film internazionale agli Academy Awards 2023 dopo che la star Krieps ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore interpretazione al Festival di Cannes di quest'anno.

Corsage offre uno sguardo inedito sulla figura dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, nota per la sua bellezza e per la capacità di lanciare nuove tendenze della moda. Nel 1877 Sissi festeggia il suo quarantesimo compleanno e deve lottare per la sua immagine pubblica. Con un futuro di soli doveri cerimoniali davanti a sé, si ribella alla sua immagine pubblica e propone un piano per proteggere la sua eredità.

Come anticipa il trailer, Corsage segue i viaggi dell'imperatrice in Inghilterra e Baviera, per visitare ex amanti e vecchi amici e riaccendere la sua volontà di vivere e trovare uno scopo nella storia della sua giovinezza al fine di proteggere la sua eredità.

Marie Kreutzer rivede parzialmente la storia, fornendo dettagli inediti sul regno dell'imperatrice Elisabetta. Vicky Krieps ha dovuto modificare il proprio fisico per il ruolo, ma ha detto a IndieWire: "Sono molto veloce nell'adattarmi fisicamente alle cose. Altrimenti un mese e mezzo non sarebbe bastato. Quindi ho dovuto imparare la scherma da zero e l'equitazione. Lo sapevo, ma non cavalcando di lato. Quindi come fai a guidare il tuo cavallo con una gamba sola? Ho dovuto impegnarmi molto".