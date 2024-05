Corro da Te: il film con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone è tratto da una storia vera?

Corro da Te è un film del 2022 con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, la pellicola, trasmessa da Canale 5 in prima visione Tv, racconta di un uomo che si finge diversamente abile per uscire con una ragazza che gli piace. Se vi state chiedendo se Corro da Te è una storia vera la risposta è no.

La Storia di Corro da Te, il cast e i personaggi

La pellicola di Riccardo Milani, comunque, non si basa su una scenografia originale, è un adattamento di un film franco/belga, conosciuto in Italia con il titolo Tutti in piedi, Tout le monde debout in originale. Si tratta di un lungometraggio diretto ed interpretato da Franck Dubosc, autore anche della sceneggiatura.

Pierfrancesco Favino

La trama del film è incentrata su Gianni, un uomo carismatico, attivo e di successo, noto per essere un seduttore incallito. Gestisce un rinomato brand di calzature sportive che ha come testimonial alcuni dei migliori atleti del momento. Per conquistare l'attenzione di una donna, Gianni decide di fingersi paraplegico, ritenendo che suscitare pietà sia l'unico modo per ottenere attenzione.

Tuttavia, quando incontra Chiara, una musicista professionista e appassionata tennista, nonostante la sua disabilità, Gianni inizia a vedere le cose sotto una luce diversa e sviluppa un nuovo rispetto per la forza interiore di Chiara. La sua prospettiva cambia e comincia a riconsiderare il suo approccio verso le persone e la vita.

Nel cast del film, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Corro da te, ci sono Pierfrancesco Favino nei panni del protagonista Gianni, Miriam Leone è Chiara, Vanessa Scalera interpreta Luciana, Pietro Sermonti è Dario, Piera Degli Esposti è nonna Margherita e Michele Placido veste i panni del padre di Gianni.

Rispetto alla pellicola fraco/bega, distribuita in Italia nel settembre del 2018, Riccardo Milani, Furio Andreotti e Giulia Calenda, che hanno adattato il soggetto di Franck Dubosc, hanno aggiunto un personaggio, in particolare quello di nonna Margherita.

Franck Dubosc in Tutti in piedi

La parte è stata immaginata proprio per Piera Degli Esposti, che all'epoca delle riprese era gravemente ammalata alle vie respiratorie. Il personaggio le ha permesso di recitare con i tubicini dell'ossigeno che ormai le erano necessari per respirare. Questo ruolo è stato l'ultimo interpretato dall'attrice, morta il 14 agosto 2021 per complicazioni polmonari.