Corro da te, su Netflix in streaming da oggi

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone sono i protagonisti di Corro da te, commedia di Riccardo Milani in arrivo su Netflix in streaming a partire da oggi 4 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nel cast di Corro da te troviamo - oltre ai protagonisti - anche Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar foglia, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base con la partecipazione di Piera degli Esposti e Michael Placido. Basato sul film Tout le Monde Bebout, scritto e diretto da Franck Dubosc in collaborazione con Gaumont, Corro da te è firmato da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Riccardo Milani. Questa la sinossi:

Locandina di Corro da te

Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni è un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle - questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l'unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile.

Ma quando incontra Chiara, una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l'incidente che l'ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt'altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé. Imparerà che l'unico vero handicap è l'assenza di forza d'animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman.

Corro da te, Miriam Leone: "Scegliere di vivere è la cosa più difficile e coraggiosa da fare"