Coronavirus, Un posto al sole sospende le riprese

Anche Un posto al sole ha sospeso le riprese per l'emergenza Coronavirus. RAI 3 ha deciso di fermare provvisoriamente la produzione della soap ambientata all'ombra del Vesuvio.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato la chiusura di molte trasmissioni RAI, dopo Il paradiso delle signore, Ballando sotto le stelle tanti altri programmi di intrattenimento anche Un posto al sole si arrende all'emergenza Coronavirus e sospende le trasmissioni.

Prima di prendere questa sofferta decisione la produzione, per attenersi alle normative entrate in vigore per arginare l'epidemia da COVID-19, aveva deciso di imporre nuove regole sul set: "Niente abbracci, baci, anche le distanze di sicurezza saranno rispettate, sia all'interno della soap che in fase di produzione". Purtroppo i correttivi non sono serviti ad evitare la chiusura. La soap ambientata a Napoli andrà in onda fino al 10 aprile, da lunedì 13 aprile ci dovrebbero essere delle repliche fino a quando non sarà possibile mandare in onda gli episodi inediti.