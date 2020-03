Coronavirus, il messaggio di Sharon Stone: "Vi mando il mio amore"

Con un messaggio video, Sharon Stone commenta la diffusione del coronavirus mandando i suoi saluti e il suo amore al mondo. Con il virus ormai arrivato anche oltreoceano, anche gli Stati Uniti stanno prendendo le precauzioni del caso, sospendendo manifestazioni, chiudendo esercizi e addirittura bloccando il traffico aereo proveniente dall'Europa, in linea con la politica di prevenzione attuata anche in Italia.

Hollywood sta iniziando a fare la conta dei futuri danni e saranno veramente massicci. Le perdite al box office potrebbero arrivare a miliardi di dollari, considerando che proprio i cinema sono stati tra i primi spazi sociali a faticare o chiudere quando il coronavirus ha costretto numerosi paesi di Asia e Europa ad adottare misure di contenimento. Diverse produzioni cinematografiche subiranno anche ritardi e posticipi.

Il nuovo film di James Bond, No Time to Die, per esempio, ha fatto slittare la propria uscita da aprile a novembre, mentre Mission Impossible 7 subirà delle modifiche strutturali, avendo rinunciato alle tre settimane di riprese che avrebbero dovuto aver luogo a Venezia. Soldi a parte per un momento, Hollywood si ferma anche per salvaguardare la salute dei propri lavoratori, nel momento in cui anche Tom Hanks e la moglie Rita Wilson annunciano di essere positivi al coronavirus.

Pornhub Premium gratis per gli italiani e una donazione per la lotta al Coronavirus

Il messaggio di Sharon Stone al mondo che combatte il coronavirus si sofferma in particolare sui luoghi che stanno affrontando l'emergenza più duramente, come California e Italia, al quale l'attrice rivolge comunque un messaggio di speranza: "I sentimenti positivi fanno bene al sistema immunitario, quindi cercate di rimanere felici e sereni. Sappiate che vi mando un sacco di amore e supporto. Stiamo lavorando tutti da casa, cercando di fare del nostro meglio, quindi siate felici e siate amati."