Coronavirus, Netflix e i servizi di streaming trarranno profitto dall'epidemia

Con il diffondersi dell'epidemia di Coronavirus, sembra proprio che saranno Netflix e altri servizi streaming a sopravvivere al meglio all'attuale crisi del settore. Almeno secondo gli analisti.

"Netflix è un ovvio beneficiario se il consumo viene ricollocato in ambiente domestico a causa delle preoccupazioni legate alla diffusione del Coronavirus (COVID-19 virus), e questo lo vediamo riflesso anche nei movimenti sul mercato azionario, che ha fatto rilevare un notevole aumento [dello 0.8% per Netflix] solo questa settimana" ha osservato Dan Salmon, analista di BMO Capital Market. Il resto di Wall Street, invece, ha registrato una delle peggiori settimane degli ultimi 9 anni.

E seguendo questa logica, non solo Netflix, ma anche compagnie simili come Amazon, Facebook, Peloton e Slack sarebbero potenzialmente avvantaggiate dal contesto attuale, come riporta anche Variety.

"Abbiamo cercato di identificare quei prodotti, compagnie e servizi che potrebbero avanzare in un mondo in quarantena" afferma JC O'Hara, analista di MKM Partners, in un intervento per CNBC "Cosa potrebbero fare le persone costrette a casa tutto il giorno?".

Altri analisti hanno rinforzato l'importanza dell'home-entertainment qualora le cose dovessero peggiorare, come ad esempio Neil Begley di Moody. "Se il contagio dovesse raggiungere anche altri paesi e diffondersi maggiormente a livello internazionale, più persone si rivolgeranno a compagnie come Comcast e AT&T, e ai servizi streaming Netflix, Disney Plus, Peacock e HBO Max per il loro intrattenimento".

Ma c'è anche chi, come il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente dichiarato, con maggiore ottimismo anche in base agli ultimi dati: "Sembrerebbe che la Cina abbia la situazione Coronavirus sotto controllo. Se guardiamo i numeri, scendono di giorno in giorno. E io voglio essere ottimista al riguardo".

Intanto, è ancora troppo presto per sapere come muoversi in contesti festivalieri come il prossimo Festival di Cannes, che si terrà dal 12 al 23 maggio.