Coronavirus: Matt Damon rivela che la figlia Alexia è stata contagiata a New York

Matt Damon è attualmente in auto isolamento in Irlanda, ma ha rivelato che la figlia maggiore Alexia è stata contagiata dal Coronavirus all'inizio della pandemia.

La star di Hollywood Matt Damon ha raccontato in una nuova intervista della sua quarantena in Irlanda, dove lui e sua moglie hanno trascorso gli ultimi due mesi con i loro bambini più piccoli, mentre la loro figlia maggiore Alexia e il suo compagno di stanza al college hanno combattuto il Coronavirus a New York City.

Venezia 2017: Matt Damon al photocall di Suburbicon

Intervistato dalla stazione radiofonica irlandese SPIN 1038, Matt Damon spiega come ha passato questa quarantena nel ricco sobborgo costiero di Dalkey, a Dublino, dove è arrivato a marzo per girare il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel. Damon a inoltre svelato di come sua figlia maggiore, che studia a New York, ha contratto il virus proprio all'inizio dell'epidemia:

"Ha avuto il COVID-19 molto presto, insieme al suo compagno di stanza, ma si è ripresa e adesso stanno bene. Torneremo a Los Angeles e lei tornerà da noi, così staremo tutti insieme e vedremo cosa accadrà. Per la mamma di Lucy e per mia madre, quella generazione fa paura. Tutti abbiamo recepito il messaggio ora, tutti stanno facendo l'isolamento, il distanziamento sociale, tutti si lavano le mani e fanno il possibile per mitigarne gli effetti, ma è spaventoso, specialmente per i nostri genitori".

Durante la chiacchierata con la radio, Matt Damon ha ammesso di essere stato fortunato a trascorrere il suo isolamento in una bellissima città quasi da favola vicino Dublino, dove c'è molta aria fresca, natura e le persone e i baristi sono tutti amichevoli: "È incredibile, uno dei posti più belli che abbia mai visto. Sembra quasi una favola, Bono vive laggiù, Enya vive là dietro... Non riesco a pensare a nessun posto in cui preferirei trovarmi nel raggio di 2 km".

In ogni caso, Matt Damon dovrà fare ritorno in Irlanda per concludere la lavorazione di The Last Duel, pellicola di Ridley Scott, con un cast composto dal suo amico di una vita con Ben Affleck e il giovane Adam Driver.