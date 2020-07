Coronavirus: Madonna posta una bufala su Instagram da vera cospiratrice, e viene censurata

Madonna è stata censurata da Instagram per aver condiviso un video nel quale si afferma che esiste già un vaccino per il Coronavirus. La bufala è stata condivisa anche dal Presidente Trump prima di essere cancellata dal social network.

Le star internazionali continuano a parlare del Covid-19, dopo le parole negazioniste di Andrea Bocelli a Madonna è toccata la censura di Instagram per aver condiviso un video bufala. Circa tre mesi fa Madonna informava i follower di aver sviluppato gli anticorpi al Coronavirus in un video pubblicato su Instagram in cui diceva: "Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l'aria Covid-19". Oggi la cantante ha condiviso un altro video molto controverso sulla pandemia, tanto che Instagram ha deciso di cancellarlo dalla sua piattaforma. La popstar ha pubblicato sul suo account il video della dottoressa Stella Immanuel, un'emarginata della comunità scientifica. "La verità ci renderà tutti liberi! Ma alcune persone non vogliono sentire la verità", ha scritto l'artista nella sua didascalia, sostenendo anche che le autorità nascondono la cura per il Coronavirus.

Nel video condiviso da Madonna, Stella Immanuel, laureata in Nigeria, sostiene di aver curato numerosissimi pazienti malati di Covid-19 con la idrossiclorochina: "Nessuno deve ammalarsi. Il virus ha una cura", la dottoressa esercita la sua professione a Houston. Nel post di Madonna si leggeva: "le persone al potere traggono profitto dalla ricerca di un vaccino che, è stato dimostrato, è disponibile da mesi". Nel post censurato Madonna accusava ancora il sistema di mentire per permettere alle persone ricche di fare ancora più soldi: "Vogliono che i ricchi diventino più ricchi e che i poveri e i malati si ammalino. Questa donna è la mia eroina. Grazie Stella Immanuel".

Instagram ha deciso di cancellare il video ed il post perché "non esiste una cura per il virus". Il video è stato twittato anche dal presidente Trump prima di essere rimosso dal social network.