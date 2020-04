Coronavirus: Madonna condivide un video da Napoli: "Dio ti benedica, Italia"

Madonna ha condiviso un video da Napoli in cui si mostrano cesti pieni di spesa alimentare per chi ne avesse bisogno e rivolge un pensiero all'Italia in quarantena per il Coronavirus.

In questi giorni difficili Madonna ha condiviso un video da Napoli su Instagram e ha mandato un breve messaggio di solidarietà al suo paese d'origine: "Dio ti benedica, Italia". Il video è uno dei tanti che mostrano uno degli aspetti più umani di queste lunghe e terribili settimane di lockdown dovute alla pandemia di Coronavirus.

Nel video condiviso da Madonna, già pubblicato da The Guardian, un uomo mostra dei cesti pieni di spesa alimentare che sono stati messi a disposizione in alcune stradine di Napoli. In ogni panaro solidale, chi può mette qualcosa che ha appena acquistato in modo che chi non può permettersi neanche di fare un po' di spesa, possa prenderlo. Insomma, chi può aiuta chi ha bisogno, un po' come nel concetto del "caffè sospeso" che è nato a Napoli molti anni fa e che ha ispirato un po' tutto il mondo durante la crisi economica. Alla fine non ci vuole molto ad aiutarsi a vicenda.

Come spiega l'uomo intervistato nel video che ha condiviso Madonna, si tratta di cesti del pane che ancora oggi vengono utilizzati nelle stradine e nei vicoli di Napoli per ritirare un po' di spesa senza uscire di casa. Le signore ordinano la spesa al telefono e quando il panettiere o il fruttivendolo arrivano calano il cesto con i soldi per l'acquisto e lo ritirano con la spesa. Un sistema che è stato ripensato in chiave solidale in queste settimane difficili, in cui a causa della quarantena forzata molte persone si trovano in difficoltà.

Poco prima che fossero adottate misure restrittive anche in Francia, Madonna si trovava a Parigi per le ultime date del suo ultimo show, il Madame-X Tour, che ha ricevuto buone recensioni da parte della critica, ma è stato segnato dai problemi di salute della cantante, che l'hanno obbligata a cancellare numerose date. Da tempo Madonna soffre di problemi al ginocchio e nonostante questo ha voluto portare avanti il suo tour fino alla fine.