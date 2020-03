Coronavirus: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon lo avevano previsto in The Morning Show?

In The Morning Show, la serie firmata AppleTv, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston avevano previsto il Coronavirus? Spunta un indizio dal finale di stagione.

The Morning Show aveva previsto il Coronavirus? Nell'episodio finale della serie AppleTv, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon danno notizia di una crociera interrotta per via di un misterioso virus.

Nell'episodio 10, quello che chiude la prima stagione, vediamo Bradley Jackson, la co-conduttrice interpretata da Reese Witherspoon, alle prese con una notizia che ci suonerà familiare in queste giornate di quarantena forzata: una nave da crociera è stata isolata, con i suoi oltre 5.000 passeggeri, per via di un virus ancora sconosciuto che pare essersi sviluppato a bordo.

Prima che Bradley venga interrotta dalla collega Alex Levy (Jennifer Aniston), scopriamo che la compagnia sta rispettando la quarantena imposta ma sta facendo di tutto per riportare il prima possibile i passeggeri a terra e al sicuro.

The Morning Show ha debuttato a novembre su AppleTV, in tempi non sospetti, dunque, ma negli ultimi giorni le immagini del finale di stagione stanno affollando i social per l'incredibile coincidenza tra quanto diramato dal finto notiziario e quanto accaduto alla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata al largo della costa giapponese dallo scorso 5 febbraio, dopo il primo caso accertato di Coronavirus a bordo, la cui odissea si è conclusa solo lo scorso 2 marzo, quando anche il capitano ha potuto toccare terra.

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon come Sailor Moon, dunque, maghe capaci di prevedere il futuro senza saperlo.