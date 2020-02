Sailor Moon "ha previsto il Coronavirus", il tweet diventa virale!

Sailor Moon è entrata tra i trend di Twitter dopo che online è stato un video che mostrerebbe come la serie avrebbe previsto il Coronavirus.

La somiglianza con quanto mostrato in uno degli episodi della popolare serie animata è, ovviamente, molto vaga, tuttavia questo non ha impedito la diffusione online dei commenti ironici e divertiti.

La scena condivisa su Twitter dal profilo Sesto San Wuhan è tratta dal trentaduesimo episodio della prima stagione di Sailor Moon.

Nella puntata Esmeralda escogita un altro piano per contaminare la Terra con il potere nero: diffondere un terribile virus influenzale in città che fa ammalare praticamente tutti. L'unica persona immune sembra essere Marta che è costretta a dare una mano alle sue compagne, bloccate a letto con la febbre, situazione che causa qualche tensione e momento divertente.

Sarà proprio Marta a scoprire chi è la colpevole della diffusione del virus e, anche grazie all'intervento di Milord, salvare la situazione.

Le immagini tratte dalla puntata mostrano così gli abitanti che girano per le strade indossando le mascherine, mentre in televisione si spiega che non c'è molto da fare per combattere il virus sconosciuto. Una situazione che tanti online hanno paragonato a quanto sta accadendo in Italia a causa del Coronavirus!