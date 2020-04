Coronavirus, il consiglio di Robert Englund ai fan: "Indossate il vostro guanto!"

Robert Englund, interprete del mitico Freddy Krueger, mette in guardia i fan invitandoli a "usare il guanto" per andare a fare la spesa per proteggersi dal coronavirus.

La pandemia di coronavirus che imperversa sta avendo un impatto tale sulla società da influenzare ogni aspetto della vita quotidiana, così anche una star come il mitico Robert Englund ha deciso di intervenire per dare un saggio consiglio ai fan invitandoli a "indossare il guanto".

Il consiglio di Robert Englund ammicca al celebre villain da lui interpretato nella saga horror Nightmare, Freddy Krueger, che indossa per l'appunto un guanto fatto di artigli. Robert Englund compare settimanalmente in televisione in Travel Channel's True Terror with Robert Englund, trasmissione in cui si raccontano eventi incredibili accaduto nella storia, ma adesso sembra che il presente superi la sua trasmissione in fatto a spavento.

Per alleviare la tensione, Englund ha postato un video su Twitter in cui fornisce qualche saggio consiglio per proteggersi dal coronavirus e cerca di risollevare i fan: "Sono Robert Englund, ricordate, state al sicuro, state a casa, lavatevi le mani e se dovete andare a fare la spesa indossate il vostro guanto! Questo incubo finirà. Prendetevi cura di voi stessi".

This nightmare will end. Take care of yourself. pic.twitter.com/xc0XgkGonb — Robert B. Englund (@RobertBEnglund) April 2, 2020

