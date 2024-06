John Carpenter e Robert Englund, icone del cinema horror, ottengono una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Robert Englund e John Carpenter, due delle icone del cinema horror, riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2025.

L'attore e il regista hanno condiviso la buona notizia sui social, svelando con i fan l'importante riconoscimenti ricevuto.

L'annuncio delle stelle

Nel prossimo anno verranno assegnate ben 30 nuove stelle sulla famosa strada di Los Angeles.

Robert Englund, star di Nightmare - Dal profondo della notte, ha scritto online: "Mi sono svegliato questa mattina scoprendo di essere in una grandiosa compagnia nella classe 2025 della Hollywood Walk of Fame. Semplicemente sentire il mio nome tra quelli di Jane Fonda e Prince mi ha fatto battere il cuore".

Il regista John Carpenter ha inoltre voluto ringraziare i fan per il sostegno e i complimenti ricevuti.

Le nuove stelle

Tra le star che riceveranno la propria stella ci sono anche Jessica Chastain, Bill Duke, Robert Englund, Emilio Estevez, Colin Farrell, Jane Fonda, Nia Long, Lisa Lu, Glynn Turman e Toni Vaz.

Nel settore televisivo spazio invece a Fran Drescher, Lauren Graham, Bill Nye, Molly Shannon, Sherri Shepherd, Courtney B. Vance, Chris Wallace, Trey Parker e Matt Stone.

In campo musicale ci saranno invece le stelle assegnate a Depeche Mode, Green Day, Busta Rhymes, Keith Urban e in memoria di Prince. Per il teatro sono stati premiati Misty Copeland e Alan Cumming.