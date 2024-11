Pinocchio: Unstrung, il cast si arricchisce dei veterani dell'horror Robert Englund e Richard Brake

Freddy Krueger si è unito al cast del prossimo film slasher dai creatori del successo a microbudget Winnie the Pooh: sangue e miele. Robert Englund, famoso per aver interpretato l'icona dell'orrore assassino nei film di Nightmare - Dal profondo della notte, sarà il protagonista di Pinocchio: Unstrung, l'ultimo film indipendente che si aggiunge al cosiddetto Twisted Childhood Universe. Anche Richard Brake, collaboratore abituale di Rob Zombie e i cui crediti horror includono film come Barbarian e Mandy, si è unito al film nel ruolo chiave di Geppetto.

Nel frattempo, Variety ha rivelato un primo sguardo al pupazzo di Pinocchio, creato da Todd Masters, l'artista degli effetti speciali vincitore di un Emmy e noto per Il cavaliere del male e La bambola assassina (ha lavorato anche a Dune 2). Potete vedere l'immagine in copertina.

Pinocchio: Unstrung è diretto da Rhys Frake-Waterfield e prodotto da Scott Jeffrey, il duo dietro Winnie the Pooh: sangue e miele, e dalla loro prolifica etichetta horror Jagged Edge Productions. Attualmente in fase di riprese con Vince Knight come direttore della fotografia, il film segue il giovane James mentre viene a conoscenza del segreto mortale di suo nonno Geppetto: Pinocchio. Nel cast anche Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray e Peter De Souza-Feighoney.

"La sceneggiatura non è solo oscura, contorta e cruenta, ma a volte è anche molto divertente. Todd Masters e il suo team hanno creato effetti pratici incredibili. Il pubblico si troverà davanti a una corsa pazzesca", ha dichiarato Brake in un comunicato.

"Ho sempre amato la storia originale e demenziale del 1880. Perciò ero entusiasta di partecipare a questa produzione, per portare in vita questo piccolo burattino - con tutti gli effetti pratici", ha aggiunto Masters. "Questa versione è ancora la ricerca di un piccolo burattino per diventare un ragazzo... ma il modo in cui lo diventa è estremamente bizzarro... e francamente molto divertente".

I vari film del Twisted Childhood Universe - che oltre a Pinocchio: Unstrung comprende anche Bambi: The Reckoning e, naturalmente, i due lungometraggi Sangue e Miele - introdurranno il Poohniverse Monsters Assemble, un crossover in stile Avengers che riunisce vari altri amati personaggi per bambini diventati (molto) cattivi.