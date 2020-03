Coronavirus, Gigi Proietti fa un appello ai nonni: “Siate un esempio per i giovani”

Gigi Proietti lancia un appello ai nonni per combattere il Coronavirus. Sul canale Twitter della Polizia di Stato l'attore invita i suoi coetanei a restare a casa dando il buon esempio ai giovani.

La Polizia di Stato ha chiesto aiuto a Gigi Proietti. L'attore romano è diventato il testimonial di un messaggio indirizzato a tutti i nonni di Italia, lo scopo è sensibilizzare gli anziani a stare a casa e rispettare le regole per uscire presto da questa situazione. Sull'account Twitter della Polizia si legge "Il grande Gigi Proietti parla ai nonni d'Italia con un messaggio importante. Noi gli siamo grati, come siamo grati a tutti gli anziani che restando a casa sono d'esempio per tutta l'Italia. Cari nonni, vi vogliamo bene!"

Nel video scorrono le immagini di Roma con la voce in sottofondo di Proietti "Parlo a voi non più giovanissimi. Il tempo passa per tutti, ne abbiamo visti di momenti difficili, ma vedrete supereremo anche questa - Gigi che poi invita i nonni ad essere un esempio per i più giovani - Per la tradizione, noi anziani dovremmo essere i più saggi e quindi siamo d'esempio alla collettività, restiamo a casa perché più gente obbedisce a questa disposizione e prima finisce tutto, e potremo di nuovo andare 'ndo ce pare".

Pochi giorni fa l'attore romano era stato ospite di 'Un giorno da pecora', il talk show di Rai Radio 1. Qui Gigi aveva stigmatizzato il comportamento di alcuni giovani "Ho sentito delle interviste a giovani e giovanissimi che non mi sono affatto piaciute - aveva detto - in cui dicevano 'tanto a noi non accade nulla', non rendendosi conto che possono esser portatori, come si diceva un tempo. Non so se non lo sanno o fingono di non saperlo. Viene fuori che il Paese, dal mio punto di vista, reagisce in maniera non sempre accettabile".