Coronavirus, Ellen Pompeo di Grey's Anatomy ringrazia dottori e infermieri per il duro lavoro

Grey's Anatomy sarà anche "solo una serie tv", ma Ellen Pompeo a.k.a Meredith Grey un'idea degli sforzi e dei sacrifici che fanno quotidianamente medici, infermieri e chi opera nel campo ce l'ha, e durante l'emergenza Coronavirus ha voluto ringraziarli per il duro lavoro con un post su Instagram.

Interpretare un medico per 16 stagioni ha certamente contribuito ad aumentare il grado di empatia di Ellen Pompeo verso i medici, il personale sanitario e chi lavora in ospedale, e probabilmente non vi può essere maggiore empatia che in un momento come questo, con una pandemia in atto e tanta preoccupazione per la propria salute e quella degli altri.

Per questo l'attrice ha voluto ringraziare personalmente, con un video su Instagram, tutti coloro che ogni giorno si impegnano e sacrificano il proprio benestare per aiutare il prossimo.

"Questo è un post d'apprezzamento per tutti gli infermieri, i dottori e coloro che lavorano nel campo della sanità. Molti di noi hanno il privilegio di potersi mettere in autoquarantena e isolarsi, cercando di rimanere in salute, mentre nessuno di voi ha questo privilegio. Dovete essere in prima linea per questa cosa, e quella che ora è vista come una situazione davvero brutta, nel giro di un paio di settimane, con tutta probabilità, non farà che peggiorare. Quindi da parte mia e della mia famiglia, volevo semplicemente dirvi grazie. Vi apprezziamo e vi vogliamo bene. Cercate di rimanere al sicuro. Gli infermieri spaccano, i dottori spaccano, e chiunque lavori in ospedale o nel settore sanitario spaccano".