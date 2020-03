Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez: stop alle dirette social per rispetto alle vittime

Dopo aver intrattenuto i loro follower per giorni, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di fermare le dirette social come segno di rispetto per le vittime del Coronavirus

Fedez e Chiara Ferragni fermano le dirette social dai balconi in segno di lutto per i morti da Coronavirus. In questi giorni i due hanno organizzato dei dj set musicali per intrattenere i loro follower e i vicini di casa.

Fedeze Chiara Ferragni da quando è iniziata l'emergenza Coronavirus si sono impegnati a intrattenere i loro follower con le cosiddette 'dirette dal balcone'. L'appuntamento era per le 18,00, dal balcone di casa. I Ferragnez hanno ospitato fin qui sui loro account personaggi dello spettacolo come Emma Marrone, Francesca Michelin e Andrea Bocelli, insieme hanno cantato ed hanno provato ad alleggerire il peso dell'isolamento dei numerosi spettatori virtuali che si sono collegati.

Oggi Fedez ha annunciato che per qualche giorno questo appuntamento pomeridiano si prende una pausa: "Buongiorno a tutti. Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prendono qualche giorno di pausa", ha scritto il rapper nelle storie di Instagram.

Ieri più di 140.000 persone si erano collegate per assistere alla diretta con Bocelli, che ha promosso una raccolta fondi per l'Ospedale di Camerino. I Ferragnez in questo modo fanno loro l'appello di Beppe Fiorello che proprio ieri, dopo aver visto le immagini dei camion militari trasportare le salme dei bergamaschi morti per il Coronavirus, aveva chiesto ai social di prendersi qualche giorno di pausa, in segno di lutto nazionale.