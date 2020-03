Coronavirus: Brie Larson gioca ad Animal Crossing e sogna di farne un film

L'attrice premio Oscar Brie Larson trascorre la quarantena da coronavirus giocando ad Animal Crossing, il popolare videogioco per Nintendo Switch che permette di costruire la propria isola paradisiaca sviluppando comunità, economia e strumenti. In una recente intervista, Larson ha anche confessato di essere pronta per partecipare al film tratto dal gioco, se mai ne verrà realizzato uno.

Con una foto su Instagram, Brie Larson ha fatto sapere che una delle sue attività preferite in questo momento di isolamento forzato è giocare al nuovo Animal Crossing: New Horizons e invita tutti i suoi fan a fare altrettanto. L'attrice ha un legame particolare con il gioco, come spiega in una chiacchierata con People: "Con il gioco originale, la prima volta che ci ho giocato era su Nintendo GameCube ed era molto importante per me e mia sorella. Mia madre aveva fissato una regola: chi finiva per prima i compiti andava a giocare per prima. Era un ottimo strumento per farci finire la lezione a casa."

Da adulta, Larson ha conservato l'amore per il gioco, che costituisce un ricordo d'infanzia molto piacevole ma anche un perfetto passatempo intelligente per il presente. Specialmente nell'attuale situazione di isolamento, le possibilità di interazione online di Animal Crossing si rivelano particolarmente utili per lei e la sorella: "Date le circostanze, possiamo connetterci via internet e visitare le rispettive isole mentre usiamo FaceTime per parlarne."

Sempre parlando di Animal Crossing, Brie Larson dichiara anche che sarebbe super disponibile a partecipare a un film tratto dal videogame. Al momento non ci sono piani o discussioni a riguardo, ma durante la quarantena da coronavirus c'è quanto meno tutto il tempo per pensarci!