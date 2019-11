Brie Larson ammette: "Non ho ancora pagato l'abbonamento a Disney+"

Brie Larson ha confessato di non avere ancora attivato l'account a Disney+ nonostante ci siano ben tre film in cui è protagonista.

La star di Captain Marvel, Brie Larson, non ha ancora pagato l'abbonamento a Disney+. L'attrice ha confessato di non essersi ancora iscritta al servizio streaming della casa di Topolino, rilasciato il 12 novembre scorso, durante una sua apparizione all'Ellen Show avvenuta ieri sera.

Intervistata dalla padrona di casa Ellen DeGeneres, Brie Larson stava commentando lo straordinario successo di Avengers: Endgame e Captain Marvel, ma quando le è stato chiesto se ulteriori profitti sui diritti d'autore, arrivati dai tanti biglietti venduti, andassero anche a lei ha risposto: "Sai, non ho nemmeno un account Disney +". Poi si è rivolta verso la telecamera per lanciare uno scherzoso messaggio a Disney: "Sto ancora aspettando il mio account Disney +, ho tanti capolavori sul tuo servizio di streaming!".

Come ha infatti sottolineato l'attrice, non ci sono solo i due cinecomic a disposizione, ma anche Ragazze al volante. Prodotto nei primi anni Duemila per Disney Channel vede l'attrice, allora in uno dei suoi primi ruoli importanti, dividere lo schermo con Beverly Mitchell nei panni di due sorelle con il sogno di conquistare il primo posto nelle gare di hot rodding. Il film negli Usa è un piccolo cult, non a caso, appena Larson lo ha nominato, il pubblico presente alla trasmissione lo ha applaudito calorosamente. Un sentimento condiviso anche dalla sua protagonista che lo ha definito: "Era uno dei mie primi ruoli. Uno dei migliori". Così, nell'attesa di poterla rivedere nei panni dell'indomita Captain Marvel in un sequel di prossima uscita, gli spettatori Usa potranno ingannare il tempo rivedendosi ben tre opere con la loro beniamina su Disney +. E magari anche la nostra Brie avrà finalmente il suo account.