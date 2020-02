Coronavirus, Barbara D’Urso mangia in diretta un Biscotto della Fortuna

Barbara D'Urso sfida il Coronavirus: la conduttrice mangia un biscotto della fortuna in diretta, poi invita i suoi spettatori a non farsi prendere dal panico e ad andare nei ristoranti cinesi.

La psicosi del Coronavirus si è ormai diffusa in Italia, dove il Governo ha vietato i viaggi dalla e per la Cina, paese dal quale è partita l'epidemia nella città di Wuhan. Per evitare qualsiasi tipo di contaminazione con il paese orientale, molti italiani hanno deciso di disertare i negozi e ristoranti cinesi, e qualcuno per estensione, ha dato un taglio anche alla cucina giapponese, perché "non si sa mai.."

Un segnale di normalità ha provato a darlo Barbara D'Urso che, durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, si è rivolta al suo pubblico raccontando quello che sta succedendo a Milano e nel resto d'Italia "Abbiamo fatto un giro a Milano, in via Paolo Sarpi, dove ci sono moltissimi negozi e ristoranti gestiti da cinesi, la cosiddetta Chinatown. La cosa drammatica è che si è instaurata una vera e propria psicosi. I ristoranti cinesi sono vuoti, penalizzando famiglie e famiglie. Bisogna assolutamente eliminare questa psicosi: il coronavirus non si trasmette con il cibo".

"Lo ha fatto anni fa quando c'era l'influenza aviaria Lamberto Sposini, l'ha fatto ieri sera Corrado Formigli mangiando un involtino primavera: voglio farlo pure io" - continua Barbara - "Voglio dare un segno, nei ristoranti cinesi danno il famoso biscotto della fortuna", ha detto, mostrando uno di quei famosi biscotti che racchiudono strisce di carta con frasi profetiche o divinatorie. Subito dopo, 'Carmelita' ha mangiato il biscotto, invitando tutti a non lasciarsi prendere dalla psicosi e tornare nei ristoranti orientali "_Questo è il biglietto, questo è il biscotto, che io mangio davanti a voi. E vi invito ad andare nei ristoranti cinesi".