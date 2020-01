Coronavirus, Heather Parisi a Hong Kong: "C'è molta preoccupazione"

C'è molta preoccupazione per il Coronavirus dalla Cina**, spiega Heather Parisi nel post che accompagna l'ultima foto su Instagram, nella quale la showgirl indossa una mascherina sanitaria nera. Heather vive a Hong Kong da tempo e ha spiegato che in effetti c'è un po' di apprensione per l'epidemia.

Una foto di Heather Parisi durante una trasmissione TV

"A Hong Kong sono stati individuati 118 casi sospetti, di cui 88 sono stati dimessi" - scrive Heather Parisi, citando South China Morning Post come fonte - Il ricordo della SARS spaventa tutti. Siamo pronti a tutto, o quasi tutto." Nella foto Heather e i suoi due figli passeggiano per Hong Kong e indossano una mascherina nera. Un look un po' da "donna invisibile" per la showgirl americana, che indossa addirittura cappello e occhiali scuri. Nelle foto successive però Heather si concede "un po' di relax, senza maschera!"

Coronavirus dalla Cina: i consigli di Roberto Burioni a Che tempo che fa (video)

Le notizie su Coronavirus si susseguono senza sosta e l'allarmismo a volte è il pretesto per episodi di razzismo nei confronti dei cinesi e degli asiatici. Qualche giorno fa, intervistato da Fabio Fazio, il dottor Roberto Burioni aveva parlato di Coronavirus invitando gli spettatori ad evitare allarmismi consigliando alcune semplici pratiche per evitare la diffusione del virus (tra cui lavarsi le mani).

Sempre a proposito di Coronavirus, in un'altra foto condivisa su Instagram da Heather Parisi, la ballerina ha detto che "A Hong Kong è allarme da quando nella reginoe del Wuhan, in Cina è scoppiata una epidemia sconosciuta. La prudenza non è mai troppa."