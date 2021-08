Copshop: il trailer del film con Gerard Butler e Frank Grillo

Copshop, il nuovo film diretto da Joe Carnahan, arriverà nelle sale americane il 17 settembre e il trailer regala qualche anticipazione.

Nel video si vede un criminale che, volutamente, si fa arrestare pur di provare a mettersi in salvo da un professionista che ha il compito di ucciderlo, ritrovandoselo però nella stazione di polizia. La situazione diventa così particolarmente complicata mentre una poliziotta si ritrova coinvolta in questa missione mortale.

Copshop, film con star Gerard Butler e Frank Grillo diretto da Joe Carnahan, si concentra nella stazione di polizia di una cittadina di provincia che diviene il campo di battaglia tra un assassino professionista, un'arguta poliziotta e un truffatore doppiogiochista che cerca rifugio dietro le sbarre perché non ha altro posto in cui andare.

Gerard Butler interpreterà il killer professionista, mentre Frank Grillo sarà in truffatore in difficoltà.

Nel cast anche Toby Huss, Tait Fletcher, Ryan O'Nan, Alexis Louder, Armida Lopez, Vanita Kalra, e Marshall Cook.

Joe Carnahan ha scritto la sceneggiatura insieme a Kurt McLeod.