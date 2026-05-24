Copshop - Scontro a fuoco stasera su Rai 4: trama, cast durata e curiosità del film

Stasera, domenica 24 maggio, su Rai 4 alle 21:20 va in onda Copshop - Scontro a fuoco, action-thriller diretto da Joe Carnahan che trasforma una tranquilla stazione di polizia in una trappola letale. Tra sicari, doppi giochi e un'agente inesperta costretta a reagire, il film costruisce una tensione crescente fatta di alleanze instabili e colpi di scena.

La trama di Copshop - Scontro a fuoco

Il truffatore ed ex intermediario della malavita Teddy Murretto è in fuga disperata attraverso il deserto del Nevada, braccato dal letale sicario Bob Viddick. Consapevole di non avere più vie d'uscita, Teddy escogita un piano folle: tira un pugno alla giovane e arguta agente di polizia Valerie Young per farsi deliberatamente arrestare. La sua idea è semplice: la cella di una prigione di provincia è il posto più sicuro al mondo per nascondersi da un killer.

Teddy, però, ha sottovalutato la determinazione di Viddick. Il sicario elabora un piano millimetrico per farsi arrestare a sua volta, riuscendo a farsi rinchiudere nella cella esattamente di fronte a quella della sua preda. Mentre tra i due inizia un logorante scontro psicologico a distanza, la situazione precipita definitivamente con l'arrivo in città di un secondo e ancora più psicopatico assassino a pagamento. La stazione di polizia si trasformerà in una trappola mortale, e la coraggiosa agente Young si ritroverà nel mezzo di un fuoco incrociato da cui sarà difficilissimo uscire vivi.

Il cast del film di Rai 4

Gerard Butler : Bob Viddick

: Bob Viddick Frank Grillo : Teddy Murretto

: Teddy Murretto Alexis Louder : Valerie Young

: Valerie Young Toby Huss : Anthony Lamb

: Anthony Lamb Chad L. Coleman : Duane Mitchell

: Duane Mitchell Ryan O'Nan : agente Huber

: agente Huber Jose Pablo Cantillo: agente Pena

Curiosità sul film che forse non sai

Il regista e sceneggiatore è Joe Carnahan, un autore amatissimo dagli appassionati del cinema d'azione hardcore. È lo stesso regista di piccoli cult di culto come Smokin' Aces, The Grey e del blockbuster A-Team. La sua impronta è evidente: dialoghi ritmati alla Tarantino e un'azione che esplode all'improvviso.

Il film è ambientato quasi interamente in un unico luogo (la stazione di polizia), scelta che aumenta la tensione narrativa e richiama il teatro da camera in versione action. Gerard Butler e Frank Grillo sono amici di lunga data nella vita reale e cercavano da anni il progetto giusto per scontrarsi sullo schermo. La loro rivalità nel film è resa ancora più efficace dal fatto che i due attori si conoscono a memoria, permettendo loro di improvvisare molte delle battute taglienti che si scambiano tra le sbarre.

Dove vedere Copshop - Scontro a fuoco in tv e in streaming e quanto dura il film

Il film con Gerard Butler e Frank Grillo andrà in onda stasera, domenica 24 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Copshop - Scontro a fuoco sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola. Il film dura 107 minuti e terminerà alle 23:10 lasciando spazio a Sisu - L'immortale.