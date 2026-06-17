Mondiali 2026, Inghilterra-Croazia: orario, dove vederla in chiaro e streaming e formazioni

Grande attesa stasera per il debutto nel Gruppo L - che comprende anche Ghana e Panama - di due delle nazionali europee più attese ai Mondiali 2026. L'Inghilterra del nuovo ct Thomas Tuchel affronta la Croazia di Zlatko Dalić in una sfida che promette già scintille e alta intensità. Ecco a che ora si gioca, dove vedere il match in diretta tv e streaming, le probabili formazioni e le ultime notizie dai ritiri delle due nazionali.

Inghilterra-Croazia: orario e dove vederla in TV

La partita Inghilterra-Croazia si disputerà stasera, mercoledì 17 giugno, alle ore 22:00 italiane (corrispondenti al pomeriggio inoltrato in Texas) sul terreno del Dallas Stadium di Arlington. Per gli appassionati italiani, la sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN, accessibile tramite l'app su tutte le smart tv e dispositivi connessi.

Per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire il match gratuitamente su RaiPlay oppure tramite l'applicazione ufficiale di DAZN. Telecronisti Rai: Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni. Per DAZN: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Ultime dai campi e Probabili Formazioni

In casa Inghilterra, Tuchel deve fare i conti con la condizione di Bukayo Saka: l'esterno non ha i 90 minuti nelle gambe e dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina lasciando spazio a Madueke. In difesa la coppia centrale sarà con ogni probabilità quella formata da Stones e Konsa, mentre sulla trequarti Bellingham supporterà l'unica punta Harry Kane.

La Croazia risponde con il classico centrocampo "vecchia scuola" guidato dall'infinito Luka Modrić insieme a Kovačić. Nel 3-4-2-1 di Dalić, il giovane Vušković guiderà la difesa a tre, mentre in attacco Musa è in netto vantaggio nel ballottaggio con Kramarić per il ruolo di centravanti. Ecco i probabili schieramenti all'ingresso in campo:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; P. Sucic, Baturina; Musa. Ct: Dalic.

Luka Modrić

Pur trattandosi della prima giornata, Inghilterra-Croazia ha già il sapore di uno scontro diretto per il primato del Girone L. Entrambe le nazionali sono considerate favorite per il passaggio del turno e conquistare i tre punti significherebbe mettere pressione a Ghana e Panama.

Per gli appassionati di calcio sarà anche l'occasione di ammirare alcuni dei migliori talenti del panorama internazionale, da Jude Bellingham a Harry Kane, passando per Luka Modrić e Joško Gvardiol, protagonisti di una partita che promette intensità, qualità tecnica e grande equilibrio fin dal primo minuto.