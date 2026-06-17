Garlasco: Alberto Matano duro “trascinati nella corrida? Io mi chiamo fuori”

IL caso Garlasco riaccende lo scontro in TV tra talk e social. Alberto Matano interviene duramente e si smarca dalle polemiche e prende le distanze le distanze tra il suo e gli altri programmi.

Nel corso dell'ultima puntata de La Vita in diretta, il conduttore Alberto Matano è intervenuto pubblicamente per chiarire la linea editoriale del programma. Il suo intervento è arrivato dopo il crescente clima di tensione attorno al caso Garlasco - legato all'omicidio di Chiara Poggi - che rischiava di trascinare anche la trasmissione nelle polemiche, soprattutto in seguito alla diffusione di un audio che ha coinvolto un'inviata del rotocalco di attualità.

Alberto Matano ha preso nettamente le distanze da quello che ha definito un "tentativo di trasformare la cronaca in una contrapposizione da tifoserie", con riferimento agli schieramenti emersi attorno al complesso intreccio giudiziario legato al delitto di Chiara Poggi.

Al termine della trasmissione, in studio era presente anche l'avvocato Antonio De Rensis, legale storico di Alberto Stasi, del programma, prima dei saluti finali al pubblico, il giornalista ha voluto precisare: "Come sapete, noi facciamo cronaca e raccontiamo la realtà. In queste ore si sta cercando di trascinarci in una sorta di "corrida" su Garlasco, tra pro-Sempio e pro-Stasi e tutto ciò che ne deriva. Io mi tiro fuori da questo. Il nostro è un rapporto trasparente, onesto e libero, come sapete voi che ci seguite".

Alla base della presa di posizione di Alberto Matano ci sarebbe la diffusione di una telefonata intercettata nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La vicenda è stata rilanciata anche sui social dalla creator Francesca Bugamelli (nota come "Bugalalla") e ripresa nel dibattito pubblico.

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Nella conversazione citata, l'avvocata Angela Tacci, legale di Andrea Sempio, avrebbe presentato la giornalista Lucilla Masucci - inviata del programma La Vita in diretta - a una parente dell'indagato, descrivendola come una giornalista "che protegge" l'indagato.

Secondo quanto riportato, Masucci avrebbe poi cercato per diversi minuti di ottenere un'intervista, esprimendo anche valutazioni sulla presunta innocenza di Sempio, senza però riuscire a realizzare il servizio. Il caso Garlasco è stato anche al centro di un botta e risposta su X tra Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, nuovo conduttore di Ore 14.