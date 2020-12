Cops - Una banda di poliziotti: la seconda puntata in onda stasera su Sky Cinema Uno e NOW TV

Stasera su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW TV, alle 21:15, tornano le scorribande di Cops - Una banda di poliziotti con la seconda puntata.

Cops - Una banda di poliziotti torna stasera su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW TV, con una seconda puntata che preannuncia guai per la banda di poliziotti del commissariato di Apulia.

Diretta da Luca Miniero, la miniserie comedy Sky Original vede nel cast Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.

Dopo la prima parte di Cops - Una banda di poliziotti, che ha debuttato lunedì scorso e che ha totalizzato ad oggi oltre 700 milaspettatori medi, arriva il secondo appuntamento dal titolo La stretta dell'Anaconda, in cui per Cinardi e la sua squadra arriverà il momento di fare sul serio e dimostrare di essere dei "veri" poliziotti. I reati da loro architettati hanno infatti attirato l'attenzione di due loschi criminali.

Dopo aver, infatti, iniziato a mettere in atto dei piccoli reati in città per evitare la chiusura del commissariato, la "banda" di poliziotti capitanata dal Commissario Cinardi (Claudio Bisio) dovrà fare i conti con le conseguenze del piano. Quando la Nardelli (Stefania Rocca) si mette sulle tracce di Zu Tore (Dino Abbrescia), Cinardi, Benny (Francesco Mandelli), Nicola (Pietro Sermonti), Maria Crocifissa (Giulia Bevilacqua) e Tommaso (Guglielmo Poggi), fanno di tutto per depistarla e difendere l'identità del latitante. Ma la banda dovrà affrontare anche una nuova cosca criminale che sta prendendo piede ad Apulia. Si tratta degli uomini di Anaconda (Giovanni Esposito), fratello minore di Zu Tore, determinato a trasformare la cittadina nella sua piazza di spaccio. Per Cinardi e i suoi uomini è il momento di entrare in azione all'oscuro della Nardelli.

Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops - Una banda di poliziotti è uno Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Italia, con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film, il sostegno di Apulia Film Commission e Pugliapromozione e il contributo di Regione Lazio. La sceneggiatura è firmata da Luca Miniero, Giulia Gianni, Andrea Magnani, Gina Neri.