Copenhagen Cowboy: primi dettagli sulla serie Netflix di Nicolas Winding Refn

Svelati i primi dettagli della serie realizzata da Nicolas Winding Refn per Netflix, Copenhagen Cowboy, che verrà presentata in anteprima a Venezia 2022.

Tra i titoli che verranno mostrati in anteprima a Venezia 2022 ci sarà anche la serie realizzata dal regista danese Nicolas Winding Refn per Netflix, il dramma Copenhagen Cowboy. La produzione televisiva, di cui sono stati svelati i primi dettagli, segna il primo lavoro di Refn nella sua nativa Danimarca in 15 anni.

Descritta dalla piattaforma streaming come una "serie noir oscura ed elettrizzante", Copenhagen Cowboy ruota attorno a una giovane eroina di nome Miu (Angela Bundalovic) che viaggia attraverso l'inferno criminale di Copenaghen.

La serie, composta da sei episodi, è stata girata interamente in Danimarca e verrà lanciata su Netflix entro fine anno dopo l'anteprima veneziana, come sottolinea il nostro commento al programma di Venezia 2022. Nel cast Angela Bundalovic, Lola Corfixen e Zlatko Buric. Con loro ancheAndreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen e Mads Brügger.

"Con Copenhagen Cowboy, sto tornando al mio passato per plasmare il mio futuro creando una serie, un'espansione dei miei alter ego in continua evoluzione, stavolta sotto forma della mia giovane eroina Miu", ha affermato Nicolas Winding Refn a Deadline.

Il regista di Drive e The Neon Demon ha accennato a future collaborazioni con la piattaforma dichiarando:

"Collaborare con Netflix e dare vita a questo show è stata un'esperienza assolutamente meravigliosa a tutti i livelli. Non li percepisco solo come miei partner con molte avventure future a venire, ma anche come miei amici. È nato un nuovo termine: Netflix Winding Refn".