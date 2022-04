Conversations with Friends: trailer e data di uscita della miniserie tratta dal romanzo di Sally Rooney

Sally Rooney è l'autrice del momento e l'hype attorno a Conversations with Friends lo dimostra. Pochi anni dopo la realizzazione di Normal People, Hulu ha riunito lo stesso di team di creativi per adattare per il piccolo schermo anche il primo romanzo scritto dall'autrice irlandese e, oggi, ha rivelato la data di uscita dello show.

Conversations with Friends sarà distribuito il 15 maggio prossimo su Hulu che, oggi, ha diffuso anche il trailer ufficiale della miniserie diretta da Lenny Abrahamson. Il progetto da 12 episodi è il secondo adattamento di un romanzo di Sally Rooney. Forte di un cast di primissimo livello che comprende i nomi di Jemima Kirke, Sasha Lane, Alison Oliver e Joe Alwyn, Conversations with Friends racconta il complesso rapporto tra Frances e Bobbi, due studentesse del Trinity College nonché coinquiline. Il loro rapporto sarà messo alla prova dall'amicizia tra le due e la strana coppia formata da Nick e Melissa.

A proposito della sua miniserie, il regista Lenny Abrahamson ha dichiarato a The Hollywood Reporter: "Conversations è davvero un coming of age pronto a sfidare lo spettatore su ciò che è giusto e sbagliato in varie situazioni". A far collassare l'amicizia tra Frances e Bobbi sarà una vacanza in Croazia insieme a Nick e Melissa.

Qualche anno fa, Normal People ha segnato un ottimo successo di critica e pubblico, ha ottenuto quattro nomination agli Emmy e ha lanciato le carriere di Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones. A proposito delle differenze tra i due show, Lenny Abrahamson ha rivelato: "I mood dei due show si sovrappongono ma Conversations è più incasinato di Normal People. Le relazioni sono più numerose e incasinate. Frances è una persona strana. A volte orgogliosa, altre volte tende a nascondersi".