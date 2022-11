Control: Kevin Spacey sarà l'antagonista nel nuovo thriller indipendente firmato Gene Fallaize

Kevin Spacey sarà il principale antagonista di Control, il nuovo thriller indipendente, e attualmente in produzione, diretto da Gene Fallaize. L'annuncio ufficiale è arrivato questo lunedì direttamente dalla Cupsogue Pictures.

I soliti sospetti: un primo piano di Kevin Spacey

Per adesso non sappiamo moltissimo su Control se non qualche accenno alla trama, attraverso la sinossi ufficiale: "Il film segue il ministro dell'Interno britannico, Stella Simmons, mentre torna a casa, dopo una notte d'amore segreta con il Primo Ministro. Un altro uomo, interpretato da Kevin Spacey, conosce questo segreto, restandone gravemente colpito, e vuole vendicarsi di Stella per motivi personali. Così pianifica di dirottare a distanza la sua auto a guida autonoma, per poi prenderne il controllo, spingendola al limite lungo le strade di Londra, e trasformando il mezzo in una trappola mortale".

Kevin Spacey: per la giuria non è responsabile degli abusi sessuali a Anthony Rapp

La vita privata di Kevin Spacey, quindi, sembra non aver impedito il suo ingaggio per Control, anche se al momento l'attore è di nuovo in tribunale, questa volta quello inglese, per via di nuove accuse nei suoi confronti.