Contagion: lo sceneggiatore commenta il successo del film divenuto "virale"

Nel 2011 Steven Soderbergh ha diretto Contagion, cast da urlo per raccontare l'esplosione di una pandemia e le misure per contenerla; oggi lo sceneggiatore commenta il successo virale del film riscoperto a causa della diffusione del Coronavirus.

Contagion di Steven Soderbergh: Jennifer Ehle e Demetri Martin in una immagine del film

Lo sceneggiatore di Contagion Scott Z. Burns, ha svelato di aver scritto il film dopo un lunga e approfondita fase di ricerche sulle pandemie. Ian Lipkin, uno dei suoi consulenti, di recente ha trascorso un periodo di quarantena dopo essere stato in Cina per investigare l'origine del Coronavirus.

Kate Winslet in Contagion, di Steven Soderbergh

Di fronte alla domanda su come si sente ad aver previsto più di undici anni fa quello che sarebbe successo, Burns ammette che la parte di lui più colpita d questo dramma che vede le persone ammalarsi e, in alcuni casi morire, "è quella umana, non quella dello sceneggiatore. Detto ciò, rimango stupito quando le persone mi dicono 'Le somiglianze sono incredibili'. Non lo trovo incredibile perché gli scienziati con cui ho parlato mi hanno confermato che era solo una questione di tempo. Io credo nella scienza e quando gli scienziati ti dicono una cosa dovresti credergli".

Di recente una consulente scientifica ha ammesso che Contagion andava preso sul serio, avvalorandone l'accuratezza. Lo sceneggiatore prosegue: "Per me è incredibile che non abbiamo lasciato tutto in mano a coloro che guidano la sanità pubblica, che scopriamo di non aver abbastanza tamponi né team preparati per contrastare la pandemia. Quando ero al CDC per fare ricerca nel 2009 e 2010, ho trovato persone straordinarie. Ho provato lo stesso sentimento di quando ti rechi in una caserma dei pompieri e vedi con quanta dedizione le perone svolgono il loro compito per la salvezza degli altri. Tagliare i budget di queste realtà è qualcosa che non avrei mai considerato come sceneggiatore. Quando le persone mi dicono che il film si sta avverando, rispondono che non mi sarebbe venuta in mente l'idea di avere una leadership che avrebbe sventrato la nostra protezione. Questa amministrazione e il Partito Repubblicano parlano di proteggere le persone con un muro, e non possiamo nemmeno farci un test per sapere se siamo malati".