Constantine 2 si farà: Keanu Reeves torna nel sequel DC prodotto da J.J. Abrams

I fan di Constantine possono dormire sonni tranquilli, perché è finalmente stato annunciato un sequel per il cinecomic DC del 2005 con protagonista Keanu Reeves. L'attore tornerà a interpretare il personaggio in una nuova pellicola prodotta da J.J. Abrams.

È il sito Deadline a riportare la notizia che sì, un altro film di Constantine si farà, e non solo: per l'occasione vedremo tornare anche il precedente interprete del personaggio sul grande schermo, Keanu Reeves, e il regista al timone del primo film, Francis Lawrence (che sembra essere alquanto impegnato ultimamente con progetti come il prequel di Hunger Games Ballata dell'Usignolo e del Serpente e il film di BioShock).

Al loro fianco, in qualità di sceneggiatore avremo Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, Titans), anche produttore del film assieme a Lorenzo DiBonaventura, Erwin Stoff, Hannah Mingella e J.J. Abrams con la loro Bad Robot Productions.

I fan di Constantine hanno aspettato 17 anni per questa notizia, che sicuramente ha fatto felici parecchie persone. Dopotutto, la pellicola all'epoca fece guadagnare più di 200 milioni al box office, e di potenziale per altri capitoli della storia dell'esperto di occultismo, esorcismi e tutto ciò che è sovrannaturale ce n'era eccome, quindi sarà interessante vedere come dopo tutto questo tempo verrà ripreso il franchise.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Constantine 2.