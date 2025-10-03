Constantine 2, Keanu Reeves offre un nuovo aggiornamento sul progetto: è la volta buona?

Keanu Reeves è tornato a parlare del sequel di Constantine, un progetto attesissimo dai fan che, negli ultimi mesi, ha vissuto momenti di incertezza a causa del nuovo corso del DC Universe alla Warner Bros.

L'attore ha rivelato che è stata completata una nuova stesura della sceneggiatura e che presto sarà sottoposta allo studio per l'approvazione. Con un cauto ottimismo, Reeves ha commentato: "Incrociamo le dita. Un'altra bozza è arrivata, ora la porteremo allo studio e speriamo che piaccia anche a loro".

Le sue parole confermano che il film non è affatto stato accantonato, anzi: il lavoro procede, anche se resta ancora da capire se il progetto riuscirà a ottenere il via libera definitivo.

Keanu Reeves in una scena di Constantine

Come si inserirà il sequel all'interno del DC Universe?

Rimane aperta la questione della collocazione del film all'interno del DC Universe: non si sa ancora se farà parte del nuovo canone voluto da James Gunn o se sarà sviluppato come una storia indipendente, in stile "Elseworlds".

Quel che è certo è che Reeves continua a credere nel progetto e a spingere perché diventi realtà, lasciando ai fan la speranza che il ritorno di John Constantine sul grande schermo non sia più soltanto un desiderio. Già in passato, il regista Francis Lawrence aveva spiegato che l'obiettivo è quello di realizzare un seguito con un tono più adulto e un rating R, più fedele all'anima oscura del personaggio.

"La verità è che, intorno al quindicesimo anniversario o giù di lì, abbiamo fatto una call su Zoom e ci siamo messi a discutere su come provare a rimettere in piedi il progetto. Da lì siamo diventati più attivi e, finalmente, siamo riusciti a superare tutti questi ostacoli. Ora stiamo lavorando concretamente a una sceneggiatura. Penso che oggi ci sia un pubblico di fan molto più ampio e che il film sia diventato una sorta di cult, cosa che è stata davvero entusiasmante da vedere, anche se un po' strana. Ma è un progetto che abbiamo sempre amato. E adesso siamo in una fase in cui stiamo lavorando davvero alla sceneggiatura", aveva raccontato Lawrence.

Constantine: un'immagine del film

Cosa racconta la trama di Constantine

Il film uscito nel 2005 segue la storia di John Constantine, un esorcista e occultista che vive a Los Angeles. Malato terminale di cancro ai polmoni a causa del vizio del fumo, Constantine sa che, nonostante i suoi esorcismi e le sue battaglie contro demoni e spiriti maligni, la sua anima è destinata all'inferno per aver tentato il suicidio in gioventù. Il suo obiettivo è guadagnarsi la redenzione compiendo atti che possano avvicinarlo al Paradiso, ma il suo atteggiamento cinico e tormentato rende questo percorso sempre più difficile.

La vicenda prende una svolta quando la detective Angela Dodson (Rachel Weisz) chiede aiuto a Constantine per indagare sulla misteriosa morte della sorella gemella Isabel, apparentemente suicidatasi. Le indagini svelano un complotto sovrannaturale: il figlio di Lucifero, Mammon, cerca di incarnarsi sulla Terra grazie a un potente artefatto, la Lancia del Destino. Tra esorcismi, scontri con creature infernali e tradimenti, Constantine affronta la sua prova più dura, arrivando a sacrificarsi per fermare l'Apocalisse. Proprio questo atto altruista mette in discussione il suo destino eterno, offrendogli una possibilità di redenzione.