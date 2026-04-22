Connor Storrie: il protagonista di Heated Rivalry pronto ad approdare a Hollywood con Turpentine

Connor Storrie, dopo il successo ottenuto con la serie Heated Rivalry, sembra stia per ottenere un ruolo da protagonista a Hollywood.

L'attore, che nello show tratto dai romanzi di Rachel Reid ha la parte di Ilya Rozanov, è infatti vicino a ottenere una parte nel thriller Turpentine.

I primi dettagli sul thriller

Il film, che può già contare sulla presenza nel cast di Melissa McCarthy, sarà diretto da Craig Zobel (The Penguin).

Al centro della trama di Turpentine ci sarà un figlio irresponsabile che ingaggia degli amici per derubare i propri genitori e ripagare così un debito che ha nei confronti di un allibratore, con risultati disastrosi.

La sceneggiatura è firmata da Justin Varava ed era stata selezionata nel 2024 per la famosa Black List, l'elenco di script più promettenti non ancora realizzati.

Nel team della produzione ci saranno Rian Johnson e Ram Bergman di T-Street, in collaborazione con ShivHans Pictures di Shivani Rawat.

I prossimi impegni della star di Heated Rivalry

Connor Storrie, attualmente, sta attendendo di tornare sul set di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione) per realizzare gli episodi della seconda stagione.

Il giovane attore è inoltre impegnato nelle trattative che potrebbero portarlo a ottenere un ruolo di Peaked, la nuova commedia di Molly Gordon e Allie Levitan che sarà realizzata da A24.

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

Nel cast della serie canadese ambientata nel mondo dell'hockey, oltre a Hudson William e Connor Storrie nei ruoli dei due giovani innamorati Shane e Ilya, ci sono anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Nadine Bhabha, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.

Sul red carpet degli Oscar Williams ha rivelato cosa possono aspettarsi i fan dai prossimi episodi con una sola parola, ma molto chiara: "Sesso".