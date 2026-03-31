Connor Storrie, dopo Heated Rivalry, protagonista di uno spot 'horror' diretto da Nia DaCosta

La compagnia telefonica Verizon ha affidato a Nia DaCosta il compito di realizzare un originale spot ispirato ai film slasher con protagonista Connor Storrie, la star della serie cult Heated Rivalry.

Il filmato, molto ironico, dopo essere stato condiviso online ha già superato quota 40.000 visualizzazioni su YouTube in un paio d'ore.

Cosa mostra lo spot con Connor Storrie

Il cortometraggio ideato per promuovere i servizi di Verizon si intitola Look Behind You ed è stato diretto da Nia DaCosta, reduce dal lavoro compiuto dietro la macchina da presa di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa (di cui potete leggere la nostra recensione).

Nel video Connor Storrie viene mostrato mentre è da solo in uno chalet isolato. L'attore usa il cellulare per sbloccare la porta della residenza utilizzando le funzionalità del sistema di sicurezza legato allo smartphone.

Connor inizia quindi a prepararsi la cena leggendo alcune battute di uno script, venendo però spaventato dal comportamento di alcuni elettrodomestici, come lo stereo che inizia a suonare musica heavy metal, l'allarme che suona, le luci che si spengono, e il telefono che squilla improvvisamente.

La rivelazione alla fine dello spot

Storrie comincia così a provare un po' di tensione e decide di armarsi con un coltello prima di vedere la maniglia della porta muoversi e ricevere dei messaggi apparentemente minacciosi sul cellulare.

La colpa di tutti gli inquietanti eventi è però il fondoschiena di Connor e il fatto che il telefono sia stato posizionato nella tasca posteriore dei jeans. La star di Heated Rivalry si rende così conto che ha involontariamente attivato delle funzioni.

Lo spot si conclude con delle frasi che scorrono sullo schermo e che dichiarano: "Il miglior sedere. La rete migliore. Non c'è via di fuga". Connor dichiara quindi: "Il servizio è così buono che è spaventoso".