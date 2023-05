Conan il Barbaro: Arnold Schwarzenegger parla del potenziale ritorno della saga

Conan il Barbaro sembra sia da tempo al centro di potenziali progetti destinati a riportare la saga sugli schermi, ma Arnold Schwarzenegger non sembra essere particolarmente ottimista.

In una lunga intervista a The Hollywood Reporter l'attore ha infatti parlato del franchise di cui è stato protagonista.

Il possibile futuro della saga

Arnold Schwarzenegger, parlando dei film di Conan il barbaro, ha dichiarato al magazine: "Il progetto è in sospeso da 10 anni. Fredrik Malmberg possiede i diritti. Viene da me e mi dice: 'Oh, ho un accordo con Netflix' e quando chiediamo a Netflix non ne sanno nulla. Si tratta di una di quelle cose folli".

La star del cinema ha aggiunto che spera venga risolta la questione e ci sia la possibilità di delineare il progetto: "C'è un grande script là fuori che è stato scritto da John Milius, e altri ne hanno scritto uno. La storia è lì. Ci sono dei registi che vogliono farla. Ma possiede i diritti, e fino a quando non venderà i diritti per uno o due film, o per il franchise, non possiamo fare nulla".