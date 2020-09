Conan il Barbaro diventerà una serie live action prodotta per Netflix

Il personaggio di Conan il Barbaro diventerà una serie televisiva live-action che verrà prodotta per la piattaforma di streaming di Netflix.

Conan il Barbaro, il celebre personaggio creato da Robert E. Howard e interpretato al cinema da Arnold Schwarzenegger, sarà protagonista di una serie televisiva destinata a Netflix.

La piattaforma di streaming collaborerà infatti con Conan Properties International- per poter sviluppare film e show, live action e animati, tratti dai libri.

Prima di Conan il barbaro, Netflix aveva ottenuto i diritti per costruire un universo composto da numerosi progetti tratto dai libri di Roald Dahl, dalle Cronache di Narnia e adattando i fumetti della casa editrice Millarworld.

Per ora il nuovo show non ha ancora uno sceneggiatore e showrunner al lavoro sullo sviluppo o un regista pronto a essere impegnato dietro la macchina da presa.

Il personaggio di Conan ha debuttato per la prima volta nel 1932 tra le pagine del magazine Weird Tales, dando poi vita a fumetti, romanzi, tre film, due serie televisive, numerosi videogiochi e giocattoli di vario genere.

Nel 1982 Arnold Schwarzenegger ha interpretato il ruolo per il grande schermo diventando una star mondiale. Jason Momoa lo aveva poi riportato nei cinema con un film realizzato nel 2011.