Arnold Schwarzenegger usa la spada di Conan il Barbaro per aprire le scatole del suo nuovo libro

Un oggetto di scena facilmente riconoscibile per i fan dell'attore è stato utilizzato in un modo alquanto bizzarro.

Arnold Schwarzenegger si è affidato a un oggetto iconico della sua filmografia per presentare il suo nuovo libro: la spada di Conan il barbaro.

L'attore, infatti, ha condiviso su Instagram un video in cui si mostra mentre usa la spada del film Conan il barbaro del 1982 per rompere il sigillo di un pacco contenente copie del suo libro Be Useful: Seven Tools for Life.

"Ho ricevuto la prima scatola dei miei libri, così ho portato tutta la squadra a ispezionarli", ha scritto nella didascalia del suo post. Il video include anche Schwarzenegger che mostra le copie del libro ai suoi amati animali domestici, tra cui il pony in miniatura Whiskey, l'asino Lulu e il maialino Schnelly.

"Guarda questa Lulu, non è eccitante? Whiskey, guarda qui", gli sentiamo dire, mentre mostra una copia del libro agli animali riuniti intorno a lui.

Conan il barbaro è stato uno dei primi successi di Arnold Schwarzenegger a Hollywood. Il film, diretto da John Milius, è stato il 15° film di maggior incasso di quell'anno al botteghino nazionale. Schwarzenegger riprese il ruolo per Conan il distruttore nel 1984.

Il libro di Schwarzenegger Be Useful: Seven Tools for Life uscirà nelle librerie martedì prossimo. Il libro prende il titolo da una frase che il padre di Schwarzenegger gli ripeteva spesso in Austria, utilizzata anche dall'attore con i suoi cinque figli.