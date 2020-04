Conan il barbaro, Arnold Schwarzenegger e l'allenamento folle con cani feroci

Per prepararsi al suo ruolo in Conan il barbaro Arnold Schwarzenegger seguì un allenamento assurdo che comprendeva anche l'utilizzo di cani feroci

Prima dell'inizio delle riprese di Conan il barbaro un allora trentatreenne e semisconosciuto Arnold Schwarzenegger fu costretto ad affrontare un durissimo allenamento, quasi assurdo, a cui la maggior parte dei mortali su questa terra probabilmente non sarebbe in grado di sopravvivere.

Conan il barbaro: Arnold Schwarzenegger in una scena

L'attore ha dovuto seguire un rigoroso allenamento per imparare a combattere utilizzando vari tipi di armi, lezioni di arti marziali e diverse ore di equitazione, il tutto seguito da un'intera squadra di specialisti. Come se ciò non bastasse l'allenamento con la spada prevedeva l'utilizzo di un'arma, il cui peso superava i 4 chili, che doveva essere agitata per più di due ore al giorno per un periodo complessivo di tre mesi. L'attore doveva anche prendersi cura della sua spada poiché ogni lama costava più di 10.000 dollari.

Tra le altre cose Schwarzenegger, per Conan il barbaro, ha anche appreso numerose tecniche di arrampicata e diverse acrobazie al fine di imparare a cadere senza farsi male, rotolare e saltare da altezze superiori ai cinque metri. John Milius si è assicurato che tutti gli allenamenti venissero filmati e Schwarzenegger li ha definiti intensi esattamente come quelli per le competizioni di bodybuilding. Alla fine, tuttavia, è stato ottenuto il risultato desiderato e a Franco Columbu, il suo personal trainer recentemente scomparso, è stato assegnato un piccolo ruolo all'interno del film come premio.

Ma non è tutto: in un'intervista Milius ha affermato che i cani che vennero usati per le riprese di Conan in barbaro erano estremamente ostili e molto pericolosi: "C'è una scena in cui i cani inseguono Arnold Schwarzenegger e lui scappa arrampicandosi su una roccia. Beh, Arnold stava correndo sul serio per salvarsi la vita perché sapeva che quei cani erano molto pericolosi, avevano persino attaccato il loro stesso addestratore. In una scena tagliata dal film i cani lo raggiungono e riescono a morderlo e si sente Schwarzenegger gridare: 'Maledizione!'"