Chi è il nuovo compagno di Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini

Scopriamo chi è Giovanni Angiolini, il nuovo compagno di Michelle Hunziker: oltre che per la sua relazione con la celebre conduttrice, il nuovo fidanzato della star televisiva, chirurgo di professione, anni fa ha anche partecipato ad una edizione del Grande Fratello.

Angiolini è nato nel 1981 a Sassari e lavora come medico chirurgo, essendo specializzato in ortopedia e traumatologia. La sua professione è divenuta nota dopo che il ragazzo ha deciso di farsi conoscere sui social e in tv in qualità di consulente.

Nel corso degli anni ha creato la rubrica "Dottor G" nel programma I Fatti Vostri ed è stato più volte ospite di tramissioni dedicate alla salute, tra cui "Buongiorno Benessere". Giovanni ha anche scritto un libro, uscito a giugno del 2020, intitolato "Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori".

Giovanni Angiolini, parlando del suo bell'aspetto, caratteristica che ha indubbiamente contribuito a renderlo famoso online, ha confessato alla rivista Chi: "La bellezza? Non è un valore, ti può aiutare in certi contesti, è vero, ma in altri, in quello medico e, peggio ancora, in quello chirurgico no: anzi: sono ambiti nei quali se la gente parla più di te che di altri per quello, devi sempre dimostrare di essere il più bravo di tutti. Ho sempre pensato che il contenitore senza contenuto valga poco."