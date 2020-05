Community: Pedro Pascal non riesce a pronunciare la parola "sperma" nel video della reunion

Il cast di Community si è riunito su Zoom per una lettura che ha visto il povero Pedro Pascal incapace di pronunciare la parola 'sperma' senza scoppiare a ridere ogni volta.

La reunion ha visto il cast impegnato nella lettura dello script dell'episodio della quinta stagione intitolato "Cooperative Polygraphy". In origine, l'episodio vedeva Walton Goggins nel ruolo di Mr. Stone, esecutore testamentario del defunto Pierce (Chevy Chase, unico assente dalla reunion). Ma Goggins non ha potuto intervenire e al suo posto è stato chiamato il cileno Pedro Pascal che, pur avendo fatto un ottimo lavoro, ha avuto qualche problemino linguistico con i dialoghi assurdi, in special modo con i giochi di parole sullo sperma di Pierce congelato.

Nell'episodio, Mr. Stone legge le ultime volontà di Pierce svelando che l'anziano ha deciso di lasciare i suoi beni agli amici. Come scopiamo nel corso dell'episodio, Pierce ha lasciato un'urna di sperma congelato per ognuno di loro, ma leggere queste battute senza scoppiare a ridere per Pedro Pascal è stata un'impresa impossibile. A un certo punto l'attore si interrompe e chiede al resto del cast, "Come accidenti fate a leggere questo?!" scatenando l'ilarità generale.