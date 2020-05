Community: Donald Glover vuole partecipare al film

Il cast di Community è stato al centro di una reunion virtuale che ha permesso alle star di confermare che c'è l'intenzione di realizzare un film a cui vuole partecipare anche Donald Glover.

Gli attori hanno letto insieme la puntata della quinta stagione intitolata Cooperative Polygraphy e hanno successivamente risposto ad alcune domande poste dai fan.

I protagonisti hanno infatti affrontato la promessa fatta ai fan di realizzare "sei stagioni e un film". Donald Glover ha quindi confermato che sarebbe felice di recitare in un lungometraggio dedicato a Community, aggiungendo però: "Attualmente ovviamente non possiamo realizzare film".

Joel McHale, in passato, aveva sottolineato che la star di Atlanta, alle prese anche con progetti cinematografici e musicali, difficilmente avrebbe potuto partecipare alle riprese del progetto. Glover però ha ammesso che prova nostalgia nei confronti della serie: "Ci siamo divertiti così tanto e ora penso 'Voglio rivedere questo show, era totalmente nuovo'".

Donald ha poi ricordato quando sul set della seconda stagione si era addormentato accanto a Danny Pudi durante le riprese che coinvolgevano il fortino fatto con le coperte: "Mi sono svegliato e ho pensato 'questa è la mia sensazione preferita di sempre'. Ero così felice e poi qualcuno ci ha portati degli hamburger. Ricordo semplicemente che mi sentivo come un bambino che poteva giocare in questo fortino, mangiare hamburger, e semplicemente ridere con gli amici. Mi ricordo di aver pensato 'questo è speciale'".

Alla reunion della serie hanno partecipato anche il creatore Dan Harmon che continua ad apprezzare il lavoro compiuto dal team di autori e dal cast, Gillian Jacobs che ha ammesso come solo ora tutti stiano apprezzando realmente l'atmosfera incredibile che esisteva sul set, Yvette Nicole Brown che amato le lunghe ore trascorse sul set perché hanno "permesso di celebrare la stranezza esistente in ognuno di noi", Jim Rash, Alison Brie, Ken Jeong, oltre alla guest star Pedro Pascal.