Commando: quando Arnold Schwarzenegger aiutava Alyssa Milano a fare i compiti

Ai tempi di Commando, Alyssa Milano era soltanto una bambina, aveva tredici anni e quella era una delle sue prime esperienze come attrice al fianco di Arnold Schwarzenegger, una vera e propria star del cinema. La Milano ha sempre parlato positivamente della sua esperienza sul set, menzionando spesso il fatto che Arnold fosse molto protettivo nei suoi confronti.

Commando: Arnold Schwarzenegger in una scena

Anni dopo l'uscita del film l'attrice dichiarò: "Arnold Schwarzenegger era davvero gentile con me, si comportava come un padre, mi aiutava perfino con i compiti di algebra." La Milano ha iniziato a lavorare alle riprese di Commando dopo la fine delle riprese della prima stagione della serie televisiva Casalingo Superpiù.

In un'intervista l'attrice americana ha dichiarato: "Nonostante il successo commerciale di Commando non ti senti mai 'al sicuro' dal punto di vista lavorativo quando ti guadagni da vivere come attore. Da questo punto di vista è un ambiente lavorativo estremamente imprevedibile. Ho comprato una casa appena ho potuto, in modo che almeno ne sia valsa la pena, anche se tutto dovesse finire domani."

Lo sceneggiatore Jeph Loeb ha affermato che il film era stato originariamente scritto per Gene Simmons e più tardi è stato sceneggiato nell'ottica di far interpretare a Nick Nolte il ruolo principale nei panni del membro fuori forma di un commando. Per quanto riguarda il ruolo di Jenny, invece, la Milano venne scelta durante le audizioni.