COMICON Bergamo 2025: la star di Breaking Bad Giancarlo Esposito super ospite dell'edizione

Ci sarà anche la star di Breaking Bad e The Mandalorian Giancarlo Esposito alla terza edizione di COMICON Bergamo, il festival internazionale della cultura pop più atteso del Nord Italia, organizzato in collaborazione con Promoberg alla Fiera di Bergamo dal 20 al 22 giugno.

L'amatissimo attore e produttore statunitense, nato a Copenaghen con cittadinanza italiana, è diventato il villain per eccellenza grazie a personaggi indimenticabili come il re del narcotraffico Gustavo Fring nella acclamata serie Breaking Bad, ruolo ripreso nel prequel Better Call Saul.

Esposito ha impersonato anche il personaggio di Stan Edgar nella serie The Boys e dato vita al Moff Gideon in The Mandalorian; recentemente si unito all'MCU interpretando Seth Voelker/ Sidewinder in Captain America: Brave New World. Esposito sarà protagonista di un panel dedicato alla sua carriera e di un meet&greet con il pubblico e i fan.

COMICON Bergamo 2025, il poster ufficiale

Dal mondo degli anime ai videogiochi, passando per Harry Potter: gli altri ospiti internazionali

Shinji Hosoe, primo piano del compositore

Dal Giappone, inoltre, arriverà un ospite leggendario, un grande maestro delle colonne sonore videoludiche, Shinji Hosoe! Compositore e produttore, Hosoe - noto anche come Megaten e Sampling Masters MEGA - ha saputo traghettare il suono dei videogame dal synthpop e progressive rock degli anni 80 alla techno e alle sonorità rave degli anni 90, plasmando le atmosfere di numerosi titoli divenuti parte della storia del gaming.

Megalopolis: uno scatenato Giancarlo Esposito a Cannes 2024

Tra i suoi lavori figurano Ridge Racer, Tekken, Dragon Spirit, Street Fighter EX e più recentemente la serie Naruto: Clash of Ninja e Zero Escape. Shinji Hosoe animerà il Main Stage di COMICON Bergamo con un imperdibile dj set di musica tratta dall'universo dei videogiochi e sarà al centro di due talk sui giochi picchiaduro e sul rapporto tra musica e videogames.

Spazio poi ai fan di Harry Potter con Thomas Taylor, fresco del bagno di folla che gli hanno tributato i fan a COMICON Napoli: arriva a Bergamo l'illustratore e scrittore per ragazzi che ha dato vita alla copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la Pietra Filosofale, autore inoltre della magica serie di romanzi Malamander. Ancora un ospite internazionale con Filipe Andrade, il fumettista e visual artist portoghese che ha collaborato con BOOM!Studios, Marvel, Passion Studios e Riot Games, vincitore di un Hugo Award per Cyberpunk 2077: Big City Dreams, tra i suoi ultimi successi Rare Flavours creato insieme a Ram V.