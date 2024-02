Comicon Bergamo 2024: dal 21 al 23 giugno la seconda edizione, poster e primi ospiti

Dopo una prima felice edizione che ha segnato oltre 28.000 visitatori, Comicon Bergamo - International Pop Culture Festival svela il poster e i primi ospiti della nuova edizione, che si terrà dal 21 al 23 giugno alla Fiera di Bergamo, in collaborazione con Promoberg.

Anche quest'anno Comicon Bergamo sarà caratterizzato da una rassegna ricchissima di ospiti ed eventi che affolleranno i programmi delle aree tematiche del festival: Fumetto, Cinema e serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, PizzaCon. Il festival occuperà tutti gli spazi della Fiera di Bergamo, il Centro Congressi e le adiacenti aree esterne che saranno aperte anche di sera per eventi e attività.

Il manifesto

Per il 2024 il poster della manifestazione è stato firmato dal fumettista e illustratore Tommy Gun che ha messo in primo piano una strana creatura immaginaria, iperattiva, esplosiva e... gustosa. Una stratificazione vivente di attività, ma anche di racconti e di simboli. "L'immagine di quest'anno vede come protagonista un golem di gelato e cultura pop che torreggia su un mondo di storie e racconti" racconta Tommy Gun. "Ho provato a immaginare la relazione che si crea tra persone con interessi culturali differenti, ma indissolubilmente intrecciati fra loro in una grande festa organica, una relazione rappresentata da una creatura multiforme e assolutamente estiva. Per me sono le storie a ricordarci l'importanza fondamentale del dialogo, una "fionda gravitazionale" che ci ha fatto uscire dalle grotte lanciandoci a velocità supersonica intorno al mondo e, ora, oltre le nuvole e il cielo."

Primi ospiti

Ospiti italiani e internazionali incontreranno il pubblico COMICON Bergamo, artisti come John Romita Jr., leggenda vivente del fumetto americano e disegnatore noto soprattutto per Spider-Man, Uncanny X-Men, Daredevil: The Man Without Fear; il disegnatore, copertinista di The Preacher e Premio Eisner Glenn Fabry; Sio, Fraffrog e Dado con la loro casa editrice Gigaciao; il poster artist Tommy Gun e il divulgatore scientifico Adrian Fartade.

Tra le prime attività degli altri settori del festival, l'area Giochi ospiterà la finale nazionale del campionato italiano di BANG!, uno tra gli eventi di gioco da tavolo che ha riscosso maggior successo negli ultimi quindici anni in Italia.

Sul Main Stage, invece, si esibirà Giorgio Vanni, cantautore e voce delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Duemila, che regalerà al pubblico un indimenticabile concerto dal vivo.

Biglietti in vendita su ticket.comicon.it.