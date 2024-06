Movieplayer al Comicon 2024: il programma della nostra live del 22 giugno

Seconda giornata al Comicon Bergamo 2024, secondo appuntamento con la redazione di Movieplayer.it che commenterà live su Twitch, e dal vivo per chi si recherà di persona allo streaming box presente nella fiera, le novità su cinema, fumetti e videogame che verranno presentate durante la manifestazione giunta alla seconda edizione ospitata alla Fiera di Bergamo.

Grande è l'attesa per l'incontro con John Romita Jr., previsto per le ore 16:30, uno dei protagonisti del fumetto americano degli ultimi 40 anni che ha segnato alcune delle più amate saghe nella storia dei supereroi Marvel e DC, concentrandosi in particolar modo su Spider-Man.

Ma oggi è previsto anche uno spazio dedicato a Bruno Bozzetto e Gregory Panaccione che racconteranno la genesi della loro curiosa collaborazione che ha portato alla nascita di Tugèin, surreale storia di un microbo che vive nella foresta e si crede Tarzan. E ancora alle 14:30 ci sarà il meet&greet con Luca Franchini e Michele Posa, le due voci storiche della WWE, mentre i maghi del videogame Austin Wintory, Andrea Pessino e Troy Baker si concederanno al pubblico alle ore 17:30.

Gli ospiti di Movieplayer

Dalle 15 alle 19 in diretta streaming su Twitch, e per tutta la durata del Comicon, Damiano Panattoni commenterà l'evento e gli appuntamenti in programma con la collaborazione di prestigiosi ospiti.

Sabato 22 giugno saranno con noi gli YouTuber Sommobuta e Cavernadiplatone, il mitico creatore di videogame Andrea Pessino, e poi ancora Michele Posa e Luca Franchini, le amate voci del wrestling italiano. Tra un incontro e l'altro, naturalmente, spazio ai giochi, agli incontri, ai dibattiti e all'attualità (il trend topic di questi giorni è l'intelligenza artificiale), con uno sguardo ai molti cosplay presenti in fiera, che prontamente accogliamo durante le nostre dirette (se ci siete mascherati, passateci a trovare!). Insomma, tutta la cultura pop che volete, in live sul canale Twitch di Movieplayer.it!