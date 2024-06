Movieplayer al Comicon Bergamo 2024: il programma della nostra live del 23 giugno

La folle tre giorni del Comicon Bergamo 2024 si conclude oggi con una giornata ricca di ospiti, sorprese e novità. La fiera dedicata a cinema, tv, fumetti, videogame, cosplayer e chi più ne ha più ne metta ci dà appuntamento all'anno prossimo con un gran finale degno della kermesse.

L'ospite più atteso di oggi è Devon Murray, interprete di Seamus Finnigan nella celebre saga di Harry Potter. Murray parlerà delle esperienze sul set, svelando alcuni aneddoti del dietro le quinte, e rifletterà sull'impatto che la saga ha avuto sulla sua vita e carriera.

Torna anche il grande fumettista John Romita Jr., protagonista di uno speciale incontro su fumetto e doppiaggio insieme alle voci italiane di Spider-Man, Alex Polidori e Jacopo Calatroni. Presenti alla kermesse anche lo scrittore Adrian Fartade, e gli influencer Marco Merrino e Kasumi Sen.

Gli ospiti di Movieplayer

Dalle 14 alle 18 in diretta streaming su Twitch, e per tutta la durata del Comicon, Damiano Panattoni commenterà l'evento e gli appuntamenti in programma con la collaborazione di prestigiosi ospiti. Domenica 23 giugno saranno con noi il doppiatore e attore Mirko Cannella, e ancora doppiaggio con Manuel Meli, voce di Ezra Miller in Animali Fantasici. Poi sarà il turno di Bryan Box, gamer e speaker; alle 16:30 turno del fumettista Claudio Sciarrone. A seguire la voce di Tom Holland, Alex Polidori e in chiusura ecco l'autore di fumetti Labadessa. In mezzo, come sempre, tante chiacchiere, giochi e cosplay.