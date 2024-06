Comicon Bergamo 2024: il programma del 21 giugno e i primi ospiti della live di Movieplayer

Prende il via oggi 21 giugno il COMICON Bergamo 2024, l'evento che celebra la cultura pop in tutti i suoi aspetti giunto alla seconda edizione. Alla Fiera di Bergamo fino al 23 giugno ci sarà una proposta particolarmente ricca con 200 ospiti, 170 eventi, 7 mostre e con un nucleo centrale presso la Fiera di Bergamo e un programma OFF di appuntamenti e mostre diffuse in città a Bergamo e provincia, ma anche a Milano e nel bresciano.

Al centro della tre giorni ci saranno quindi fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cosplay, cinema e serie tv, concerti, attività kids. A Bergamo saremo presenti anche noi di Movieplayer.it per tenervi compagnia, insieme ai cugini di Multiplayer.it, con un programmazione live in streaming su Twitch ogni giorno dalle 15:00 alle 19:00 per tutta la durata del Comicon. Cercate il box trasparente di Movieplayer.

Il via alla seconda edizione del Comicon Bergamo 2024

In questa seconda edizione dell'evento saranno molti gli ospiti e gli eventi attesi: dalla leggenda del fumetto americano e disegnatore Marvel John Romita Jr. al Maestro Tanino Liberatore con la mostra Lucy. Sogno di un'evoluzione, i fumettisti Sio, Fraffrog, Glenn Fabry, RichardHTT, Labadessa, l'attore e doppiatore Troy Baker, il compositore Austin Wintory, il game designer Andrea Pessino, i doppiatori di Spider-Man Alex Polidori e Jacopo Calatroni, il K-Pop contest, il Cosplay contest e molto altro.

La giornata di apertura del Comicon Bergamo 2014 sarà ricca di appuntamenti e proposte, a partire dall'appuntamento con Massimo Triggiani alle ore 16 in cui si parlerà della carriera di doppiatore e si potrà provare in prima persona la magia del doppiaggio. Alle 17 il content creator e influencer Alessio De Santa svelerà poi il lato oscuro di internet, mentre in contemporanea - nella Sala Imaginaria della Fiera di Bergamo, salirà sul palco la mangaka, disegnatrice, animatrice e illustratrice Yoshiko Watanabe per parlare della sua vita e della storia del fumetto e dell'animazione giapponese.

Alle 18 spazio poi al podcast di ArteSettima con ospite Sommobuta, e all'evento Caccia al vampiro: la maledizione di Nosferatu, durante il quale alcuni ospiti guideranno i presenti in un'avventura indimenticabile del gioco di ruolo HUNTER, ispirata al film muto Nosferatu del 1922.

I vampiri, dalle 20 alle 22 nella Sala Cinema e TV, saranno inoltre al centro del panel Terrore: il vampiro, tra mito, pagine, e schermi, durante il quale verrà proiettato il film Nosferatu con musica elettro-rock dal vivo. Dalle 21.15, sul Main Stage, sarà invece protagonista Giorgio Vanni, la voce delle sigle dei cartoni animati anni '90, con un nuovo spettacolo dal vivo.

Nella giornata saranno inoltre in programma appuntamenti su Dungeons & Dragons, sui videogiochi, un panel dedicato all'Intelligenza Artificiale nel mondo dei fumetti, eventi che permettono di capire come iniziare una carriera nel fumetto o come fare un viaggio in Corea, meet & greet e tanto altro.

Gli ospiti di Movieplayer

Dalle 15 alle 19 in diretta streaming su Twitch, e per tutta la durata del Comicon, Damiano Panattoni commenterà l'evento e gli appuntamenti in programma con la collaborazione di prestigiosi ospiti.

Venerdì 21 giugno saranno con noi Ilaria "Shasam" Gentili, ArteSettima e il fumettista Davide Barzi. Spazio inoltre a un momento dedicato ai cosplayer.

La redazione di Movieplayer e Multiplayer a Bergamo

Ilaria "Shasam" Gentili è un divulgatrice e storyteller videoludica che lavora come content creator, host e presentatrice con lo scopo di far riscoprire l'importanza dei videogiochi tramite i suoi canali social.

Il collettivo ArteSettima, nato nel 2019, si occupa invece della divulgazione dell'arte cinematografica con una visione unica ed è presente su tutti i social media e propone un magazine online tra i più letti d'Italia a tema cinema, potendo contare su una community di oltre 200mila appassionati.

Lo sceneggiatore Davide Barzi è invece uno sceneggiatore che collabora con Sergio Bonelli Editore scrivendo per le testate Dampyr, Dylan Dog, Martin Mystère, Nathan Never, Odessa e Le Storie. Per Renoir Comics si occupa invece delle serie Don Camillo a fumetti, Corrierino delle famiglie e Padre Brown. Tra i suoi libri si ricordano Le Regine del Terrore sulle creatrici di Diabolik, G&G su Giorgio Gaber, Giacinto Facchetti - Il rumore non fa Gol. Barzi è inoltre un curatore della strip Paputsi per la rivista Scarp de'tenis, ha realizzato Josif con Fabiano Ambu, e collabora con Editoriale Cosmo.