Come un gatto in Tangenziale 2: "Franca Leosini? Non è stato facile convincerla a tornare"

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, sequel del film di Riccardo Milani vede nel cast il ritorno di Franca Leosini e delle gemelle, ma non è stato semplice convincere la giornalista a tornare nel film.

Il film Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto segna il ritorno di Franca Leosini e delle gemelle giudicessa, che erano già apparse nel primo capitolo. Leosini, in particolare, appare anche nel trailer della commedia.

Qualche settimana fa, durante la diretta per la presentazione del trailer è emerso che non è stato facile convincere Franca Leosini a prestarsi ancora una volta come attrice, eppure alla fine l'ha fatto con piacere. "Nel film appare come in un sogno", ha raccontato Paola Cortellesi, mentre parlava di Franca Leosini. "Non poteva mancare, anche se si tratta di un genere completamente diverso rispetto ai suoi canoni. Eppure la commedia non è solo risate e divertimento: ci vuole preparazione, concentrazione, studio, lavoro devi seguire le indicazioni del regista, del copione. Dobbiamo far ridere gli altri, ma è un lavoro serio."

Mi sono divertita anche facendo film drammatici", ha continuato Paola Cortellesi. "Perché fuori dal set, ci sono tanti momenti belli che condividiamo con il cast. Ma nelle commedie hai tutto: ci sono anche nelle commedie scene drammatiche, difficili, però puoi scegliere di raccontarle in un mondo più "realistico". Perché nella vita di tutti i giorni non c'è soltanto il dramma, non c'è sempre, ci sono anche momenti di sorriso. È un modo diverso di raccontare le storie, il nostro è ironico e umoristico. Comprende tutto".