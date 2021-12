Come un gatto in tangenziale 2, su Prime Video in streaming da oggi

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il sequel con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, sbarca su Prime Video in streaming da oggi!

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, il sequel con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 25 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video, vede il ritorno della coppia formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Con loro, nel progetto diretto da Riccardo Milani, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Il cast si arricchisce, inoltre, della presenza di Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: una sequenza

Questa la storia di Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: Tre anni dopo. Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell'olio di "Pizza e Samosa", e chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto. Il nostro "pensatore", ora legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum), è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero), tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d'amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio (Claudio Amendola), Luce (Sonia Bergamasco) e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l'impensabile...